Bitlis'in Tarihi Eserleri Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Bitlis Belediyesi, 6 bin yıllık geçmişi olan kentin tarihi kimliğini ortaya çıkararak turizme kazandırılması amacıyla yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli tarihi yapıyı barındıran Bitlis'in kimliğini ortaya çıkarmak için adeta kenti şantiye alanına dönüştürdü.

"Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Sinema Yokuşu restorasyon çalışmaları bitme aşamasına getirildi.

Sinema Yokuşu ve kent merkezindeki çalışmaları inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, türkülere ve destanlara konu olmuş tarihi Sinema Yokuşu'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay içinde çalışmaların biteceğini ve vatandaşların hizmetine sunulacağını anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi Sinema Yokuşu'nun kentin kadim kültüründe çok ayrı bir yeri var. Burayı DAP, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Özel İdare ile ortaklaşa yapıyoruz. Burada kayalıkları çelik ağlarla koruma altına alarak gereken tamirlerden sonra giydirmeleri yaptık. Bu güzergah üzerinde 300 metreyi bulan ihata duvarlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Üst yapıyı da bitirdikten sonra burayı hizmete açacağız. Buranın tarihi değerlerini belediye olarak vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bitlis kimlikli ve ruhu olan bir şehirdir. 600'ün üzerinde tescilli tarihi eseri ile adeta açık hava müzesi konumunda. Bu şehrin tarihi kimliğini ve dokusunu ortaya çıkarmak çok önemli."

Anadolu'nun, devlet geleneğinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Ustaoğlu, üç gün önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı misafir ettiklerini anımsattı.

Ustaoğlu, "Burada çok güzel mesajlar verdi. Ahlat başta olmak üzere ilimizin bu tarihi kimliği ve dokusu çok daha önem arz etmektedir. Bu kadar tarihi eseri bünyesinde barındıran bir şehir tabi ki turizmcilerin de dikkatini çeker. Ama bunlar yok olmaya yüz tutmuş bakımsız olursa turizm açısında bir değer ve anlam kalmıyor. Tur şirketleri ile anlaşıp vatandaşlara bu tarihi hazineleri görme fırsatı sağlayacağız. İlimizin çok önemli bir potansiyeli var ve bu fırsattır. Bitlis'i kültür ve inanç turizminin merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.