Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkartılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde türkülere konu olmuş Beş Minare'si, camileri, medreseleri ve tarihi evleri bünyesinde barındıran Bitlis'te yapılan restorasyon çalışmalarıyla, kentin tarihi dokusu yeniden ön plana çıkartılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan çalışmalarda, cadde ve sokaklar kültürel dokuya uygun restore edilerek, kentin tarihi dokusu daha da görülür hale getiriliyor.

Yazılı tarihi çok eskiye dayanan Bitlis, türkülere konu olmuş Beş Minare'si, mistik dokusu, camileri, medreseleri, tarihi evleri ve kaleleriyle adeta açık hava müzesi konumunda.

Bu kapsamda bazı sokak ve caddeler ile tarihi evlerin dış cepheleri temizlenip aslına uygun giydiriliyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, kentte bir çok mahallenin altyapı işlerini tamamladıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları projenin kabul edilmesiyle restorasyona başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Alemdar Sokak, Bitlis'in en tarihi mekanıdır. Bu restorasyon çalışmaları bittiğinde burası eski tarihi kimliğini bulacak. Evlerde bir temizleme ve kaplama çalışması yapılıyor. Aynı zamanda düşen kayalarla ilgili çalışmalarımız olacak ve yolları düzenleyeceğiz. Bitlis'i tarihi mekanlarla hak ettiği yere taşıyacağız. Bitlis'in hemen hemen her yerinde tarih kokuyor. Bu tarihin turizme büyük katkısı var. Bitlis'i Mardin'le eşleştirdiğimizde iki katı tarihi eser bulunuyor. Bunları artık gün yüzünü çıkarıp insanlara tanıtmamız lazım. Bunun gibi sokakların sayısını çoğaltıp turizm konusunda insanları buraya çekip Bitlis'in tarihini ve ne kadar kadim bir şehir olduğunu tüm dünyaya anlatacağız."

Bitlis'in birçok büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Tanğlay, "Görevimiz boyunca tarihimiz ve kültürümüzle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Projelerimden biri de turizm danışmanlığı olacak. 'Bitlis'te neler var, neler kaybolmuş ve neleri gün yüzüne çıkartabiliriz?' diye çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca kentte turizm rehberleri olacak. Buraya gelenleri gezdirecekler ve buranın tarihini anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA