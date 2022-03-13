Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler

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Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

HİZAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise köy yollarının kapalı olması nedeniyle ilçe merkezi dışındaki okullarda taşımalı eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, Hizan, Mutki, kar, Güncel, Haberler

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