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Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime kar engeli

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

HİZAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Bitlis, Hizan, kar, Güncel, Haberler

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