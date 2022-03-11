Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime kar engeli

HİZAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.