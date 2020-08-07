Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde hissedildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde hissedildi Vatandaşlar sokağa çıktı Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde hissedildi.
07.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:13
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde hissedildi
Vatandaşlar sokağa çıktı
VAN - Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ı. Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı.
Kaynak: İHA