Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler

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Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime kar engeli

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, ???????kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haberler

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