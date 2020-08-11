Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağına tırmanış gerçekleştirildi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağına tırmanış gerçekleştirildi.

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, yaptığı açıklamada, 8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne ithafen Vangölü Aktivistleri Derneğince organize edilen Süphan Dağı tırmanışına katıldığını belirtti.

Bitlis'in simgelerinden meşhur Süphan Dağı'nın zirvesine tırmanmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Durer, şunları kaydetti:

"Zirvede çanağın etrafını dolaştığımda, çanağın kuzeyinde 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarıyla karşılaştım. Parçaların önemli bir kısmı fotoğraflarını çektiğim yerin karşı yamacında karın altında kalmıştı. Dağın zirvesi çok soğuk olduğundan uçağın parçaları ve motorunun tamamını görmek mümkün olmadı. Zirvedeki çanakta büyük kar kütlelerini, buzulları, oluşan gölü ve uçağın parçalarının bir kısmını görebildik. Zorlu tırmanış sonunda zirve defterini imzaladık. Yaklaşık 2 saat sonra da döndük. Gerçekten çok zor, bir o kadar da keyifliydi."

Kaynak: AA