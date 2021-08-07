Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yılı Dolayısıyla Kentte Spor Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla ilimizde '8 Ağustos Kupası' adı altında Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından değişik dallarda spor etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.