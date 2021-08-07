Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yılı Dolayısıyla Kentte Spor Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor
8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla ilimizde '8 Ağustos Kupası' adı altında Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından değişik dallarda spor etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.
8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla ilimizde '8 Ağustos Kupası' adı altında Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından değişik dallarda spor etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Gökmeydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basketbol turnuvası ve Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde yapılan tekerlekli kayak yarışmasının yapıldığı etkinliklere ek olarak bugünde Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 18 sporcunun katılımıyla 8 Ağustos Stadında 1500 metre Atletizm Yarışları düzenlendi. Atletizm koşusunu kazanan sporcumuza 8 Ağustos Kupası takdim edildi.
Atletizm yarışlarının yanı sıra yine Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ve Tatvan Belediyesinin organizesinde Tatvan-Nemrut Krater gölünde Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken branşındaki 10 Yelkenli galip gelmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcularımız kazandıkları zaferleri ilimizin kurtuluşuna hediye ettiler.
Kaynak: Habermetre