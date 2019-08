Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri

07.08.2019 21:09

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı, "Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bitlis Belediyesinin, Valilik ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) katkılarıyla düzenlediği etkinliklerde, sünnet edilen 150 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Gökmeydan'daki Atatürk anıtı önünde yapılan sünnet şöleninde, 15 gün önce belediye tarafından sünnet ettirilen çocuklar için çeşitli eğlenceler yapıldı.

Getirilen tahtlara oturan çocuklar 100. Yıl parkından etkinlik alanına kadar taşınarak çeşitli hediyeler verildi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı konuşmada, 5 ağustostan bu yana Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

8 ilin kültür ve turizm müdürlükleri ile 25 ilden gelen esnafı misafir ettiklerini belirten Tanğlay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün ise sünnet ettiğimiz 150 çocuğumuzun sünnet şölenini yaptık. Bu akşamda bunu muhteşem bir konserle taçlandıracağız. Biz özellikle şunu vurgulamak istiyoruz. Bitlis şimdi hak ettiği yerde değil. 7 bin yıllık tarihi olan, sayılarını sayamayacağımız büyük zatları yetiştirdiği büyük değerlere sahip bu ilin hak ettiği yerde olmadığına inanıyoruz. Görev süresim boyunca tek düsturumuz Bitlis'i her yerde tanıtmak olacaktır. Tek amacımız Bitlis'e hizmet etmektir. Eğer bize destek vermezseniz biz bunu yapamayız. Göreve geldiğimden beri çok iş yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."

BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise kendileri İstanbul ve Ankara'da yaşasalar bile gönüllerinin Bitlis'te olduğun anımsattı.

Eren, "Bizler her yıl buraya gelerek teneffüs ediyoruz. BETAV herhangi bir siyasi kuruluşa ve ideolojiye pirim vermez. Bizim amacımız hangi dinden hangi dilde olursa olsun Bitlisli gençlerimizi bir uçağın motorunu nasıl tamir edeceğini, bir yazılım programını nasıl yazacağını ve bir hastayı nasıl ameliyat edileceğini öğretmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar Bitlis'in hizmetindeydik bundan sonrada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da yaklaşık 3 gündür burada çeşitli etkinlerin yapıldığını ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Gökmeydan'da şarkıcı İmera bir konser verdi.

Kaynak: AA