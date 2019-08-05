Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kentteki 100. Yıl İlkokulunun önünde toplanan kalabalık, açtıkları 300 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Gökmeydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından 8 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 25 ilden gelen esnafın yöresel ürünlerini satmak ve tanıtmak için açılan serginin kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yaptığı konuşmada, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladıklarını söyledi.

Burada çevre illerden gelen esnafın sergilerini gezdiğini ifade eden Çağatay, "Malumunuz Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız Bitlis doğumluydu. Kendisini anma ve anlama programını icra ettik. Etkinliğimiz üç gün sürecek. Akşamları konser etkinlikleri gündüzleri ise çeşitli etkinliklerle devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de Türkiye'deki Bitlisli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaparak buraya davet ederek farklı bir konsepte kurtuluş günlerini kutlamak istediğini vurguladı.

Bundan sonra etkinliklerin eğlenceli ve hareketli geçeceğini ifade eden Kiler, "Her zaman ilki yapmak zordur. Önemli olan bunu denemek ve ilk adımı atmaktır. Belediye başkanımız bu adımı attı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Seneye daha fazla ilden misafir getireceğiz. Buradaki esnafımızda katılacak. Bu sayede Bitlis ekonomisine büyük katkı sunacağız." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da etkinliğe 25 ilden yöresel ürünlerini satmak ve tanıtmak için gelen esnafın olduğunu belirtti.

Etkinliğin üç günlük süreceğini ifade eden Tanğlay, şöyle konuştu:

"Bunu geleneksel hale getireceğiz. 5 ile 8 Ağustos tarihlerinde inşallah 'Büyük Bitlis Buluşması' adı altında festivallerimizi devam ettireceğiz. Görüyoruz ki insanların güzel bir ilgisi var. Akşamları da konserlerimiz olacaktır. Yarın ise sünnet şölenimiz var. Ardından yöresel yemekler yarışması yapılacak. Çocuklar ve alilere için etkinlikleriniz var. Tüm hemşehrimiz bekliyoruz."

Kaynak: AA