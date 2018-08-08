Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Mahallesinde bulunan Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlikler saat 10: 00'da başladı. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler, kurum amirleri, öğrenciler ve Vangölü Aktivistleri katıldılar. Program çelenklerin Atatürk Anıtına konuşması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, Bitlis halkının saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir" dedi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içinde olduklarını belirten Vali Ustaoğlu, "3 Mart 1916 günü Bitlis deresinden su yerine kan akıyordu. Bitlis'te bulunan Piyade Alayının ve tüm Bitlis halkının mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı. 16'ncı Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bitlis'e gelişi, askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. Çünkü O, "Anafartalar Kahramanı" olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu'ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis Bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis'in Nebat Dağı batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede Ruslardan 350 üzerinde asker esir alındı. Bütün birlikler Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında kahramanca vuruşmuşlardır. Vatanın bütünlüğü elbette ki Şehitlerimizin fedakarlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise Al Bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı direndiyse, bugünde dünyanın çeşitli devletlerinin adeta taşeron olarak kurduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi verdiğini söyledi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması ve halkoyunları gösterileri ile ve katılanları halay çekmelerinin ardından sona erdi.