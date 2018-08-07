Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Bitlis'in de işgale uğradığını anımsatan Vali Ustaoğlu, dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen ecdadın sahip olduğu bağımsızlık inancıyla kahramanlık sergileyerek kenti özgürlüğüne kavuşturduğunu ifade etti.

Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakarlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın, 15 Temmuz gecesinin kahraman şehitleri ile bugüne kadar ülkemizin bekası için bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşmüş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz."