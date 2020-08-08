Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı
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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

08.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:14

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Mahallebaşı Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Oktay Çağatay, törende yaptığı konuşmada, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kahraman Türk askerinin, halkın ve milis kuvvetlerin dirayetli savunması sonucunda Rusların Bitlis'e giremeyerek geri çekildiğini ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Bitlis'i savunan kuvvetlerin toplamı 1400-2000 kişi arasındaydı. Bu birliğin 600 kişilik kısmı milis kuvvetlerden teşekkül etmişti. Piyade Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki Türk birliği, silah, cephane ve asker bakımından kendisinden çok fazla olan Rus ve Ermeni birlikleriyle savaşmak zorunda kalmıştır. Bütün direnmelere rağmen, 3 Mart 1916 günü saat 05.00'te Bitlis işgal edilmiştir. Bu nedenle Bitlis'te büyük göç yaşanmıştır. Göç edemeyip şehirde kalanlar Ermeni kurbanı olurken, göç edenler ise çetin kış şartları altında açlık, sefalet ve çapulcuların kurbanı olmuştur. Göç eden halk, götüremediği binden fazla çocuğunu köprü altlarında, kar kümelerinin yanında ölüme terk etmiştir."

Çağatay, 1 Ağustos 1916 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından taarruz emri verildiğini hatırlatarak, 8 Ağustos 1916'da kentin istiklaline kavuştuğunu dile getirdi.

Bitlis halkının kahramanlığını vurgulayan Çağatay, "Bitlis o zaman Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı nasıl direndiyse, bugün de dünyanın çeşitli devletlerinin desteğini alan o Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütüne karşı aynı iman ve aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi vermektedir." dedi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: AA

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