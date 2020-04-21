Bitlis'in Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün 6 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önceden Dönertaş köyünün 22 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırılmıştı ancak köyümüzde görülen yeni tip koronaviris (Kovid-19) vakaları sebebiyle söz konusu karantina tedbirinin bugünden itibaren 14 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA