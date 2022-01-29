Bitlis'in büryan kebabı 4 asırlık handa ziyaretçilere sunuluyor

BİTLİS (AA) - Zengin mutfak kültürüne sahip Bitlis'te, derin tandırlarda su buharıyla pişirilen ve sabahın erken saatlerinde tüketildiği için "uyku bölen lezzet" olarak bilinen büryan kebabı ile diğer yöresel yemekler, 4 asırlık tarihi binada ziyaretçilere sunuluyor.

Şerefhan tarafından 16. yüzyılda Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve yıllarca bölgedeki kervanlara ev sahipliği yapan Şerefiye Hanı, şimdi de yerli ve yabancı ziyaretçilerini kentin yöresel yemekleriyle ağırlıyor.

Süslemeleri ve görkemli yapısıyla 432 yıllık tarihin izlerini taşıyan ve eşsiz mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken tarihi bina, aslına uygun restore edilerek restorana dönüştürüldü.

Özel tandırlarda pişirilerek erken saatlerden itibaren servisine başlanan büryan kebabı ile avşor çorbasının tadına bakan ziyaretçiler, tarihi dokusuyla zamanda yolculuğa çıktıkları binada fotoğraf çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştiriyor.

"Bitlis'te 1600'lü yıllardan bu yana büryancılık devam ediyor"

Restoran sahibi İbrahim Baydur AA muhabirine, aile olarak 100 yılı aşkın süredir kentte büryancılık mesleğini sürdürdüklerini söyledi.

"Bitlis Deresi Islah Projesi" kapsamında iş yerlerinin yıkıldığını, bunun üzerine Şerefiye Vakfı'na ait atıl durumdaki yapıyı devraldıklarını belirten Baydur, şöyle konuştu:

"1590'lı yıllarda Şerefhan tarafından yaptırıldığı bilinen bu yapıyı restore ederek halkımızın hizmetine açtık. Daha önce çeşitli işletmelere verilmiş. Burayı daha kullanışlı hale getirmek için restorana dönüştüreceğimizi vakfa ilettik. 1600'lü yılların başından beri Bitlis'te büryancılık devam ediyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bu bilgi bulunuyor. Bu tarihi binada yapacağımız hizmetin hem ilimizin tanıtımı hem de büryan için faydalı olacağına inanıyorum. Tarihi bir mekanda yöresel yemekleri yemenin kendine has güzellikleri de var. Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Buranın asırlık lezzet olan büryanın tarihine uygun olduğunu düşünüyorum."

Yıllardır tarihi bir mekanda hizmet vermeyi hayal ettiğini anlatan Baydur, "Turistlerin bu yerleri sevdiğini ve buraya ilgi göstereceklerini biliyorum. Burayı yeni açtık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Böyle bir yerde yemek yemenin farklı olduğunu söylüyorlar. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler fotoğraf çekiyor. Tarihi bir yerde yöresel büryan ve avşorumuzu insanlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"Tarihi mekanda yöresel yemekleri tatmak çok keyifli"

Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Abdül Rıdvan Kulu ise otantik restoranda yöresel yemekleri tatmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Restore edilen mekanda yöresel lezzetlerin sunulmasından mutlu olduklarını ifade eden Kulu, "Sabah avşor çorbasıyla güne başlayıp büryan kebabıyla devam etmek burada geleneksel hale gelmiş. Biz de buna alıştık. Gün boyu bizi zinde tutacak kahvaltımızı burada yapıyoruz." diye konuştu.

Eşi Mihraç Kulu da hayata geçirilen projenin kentin tanıtımına katkı sunacağına inandığını bildirerek, "Böyle mekanların desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Tarihi yapıların mimari özellikleri korunarak geleneksel lezzetlerin sunulduğu alanlara dönüştürülmesi çok etkileyici. Büryan ve avşor çorbasını böyle ortamlarda tattığımız için şanslıyız. Avşor çorbası kışın insanları zinde tutuyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.