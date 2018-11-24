Bitlis'in Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Belediye Başkan adaylarının Nesrullah Tanğlay olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 seçim bölgesindeki adayların tanıtıldığı toplantıda, Bitlis Belediye Başkan adaylarının AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay, olduğunu açıkladı. Erdoğan, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ve Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı sahneye davet ederek ismi açıkladı.

Nesrullah Tanğlay kimdir?

Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi. 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası. - BİTLİS