Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre, ilçe merkezi ve bağlı belde ile köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Kararda, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gece başlayan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü ilçede, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.