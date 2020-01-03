Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.
03.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:30
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Kaynak: AA