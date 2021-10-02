Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü Köyü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. - Haberler
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü Köyü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü Köyü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte hazırlanan 25 projenin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte hazırlanan 25 projenin tanıtımı yapıldı.

Düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun hazırlamış olduğu projeleri gezerek proje sorumlusu öğrencilerden bilgi alan Kaymakam İsmail Demir, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip idarecilerden okul hakkında bilgiler aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile öğrencilere soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımız bize ait değerleri, kültürümüzü, tarihimizi, sanatı ve gelecek adına değerleri bir araya getirdikleri projelerle bize sunumlar yaptılar. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında da bu projelerin bu etkinliklerin önemli katkıları var. Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz kendilerini ifade ederek özgür fikir ve projeler ortaya çıkarabiliyor. Hiç ummadığımız yerlerde güzel projeler gelebiliyor. " dedi. İHA

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Haber: Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü Köyü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. - Haberler
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