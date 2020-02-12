Bitlis'in 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bitlis'in Güroymak, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Bitlis'in Güroymak, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları ve okullara erişimde yaşanabilecek sorunların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.
Yoğun kar nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda 13 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamalarda, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları duyuruldu.