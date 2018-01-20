Bitlis İmam Hatip Okulları Platformu"Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu Başkalığında "Bitlis İmam Hatip Okulları Platformu" koordinasyon değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye toplantı solonunda düzenlen programda daha önceki dönemlerde yapılan toplantıların değerlendirilmesi, koordinatör performanslarının değerlendirilmesi, İmam Hatip-Medrese birlikteliğinin sağlanması hususundaki tecrübe ve pratikte yaşanan sorunların tartışılması, okulların sorun ve eksikliklerinin görüşülmesi, döneme hazırlık ve yeni dönemde neler yapılabileceği konular hakkında görüşmeler yapıldı. Bitlis İmam Hatip Okulları Platformu İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, "İmam Hatip Okulları Platformunun amacı, imam hatip ruhunu yaşatarak, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, kültürlü bir nesil yetiştirilmesi, imam hatip okullarının eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile sorunlara çözüm getirilmesi ve yeni imam hatip okullarının kazandırılmasıdır. Platformun görevlerini de, Türkiye'nin en küçük yerleşim biriminde dahi, imam hatip okullarının açılması için gayret göstermek, çocukların yürüyerek gidebileceği şekilde, imam hatip ortaokullarının açılmasını sağlamak, okul binalarının yapılmasını teşvik etmek ve öğrenci yurtlarının yapılması konusunda destek olmak şeklinde sıralayabiliriz" dedi.

Yapılan toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, Eren Ünüversitesi Genel Sekreteri Mehmet Zahit Koldaş, Bitlis İmam Hatip Okulları Platformu İl Başkanı Kadir Köştekçi, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Cengiz, il ve ilçe STK başkanları ile İmam Hatip Okulları müdürleri katıldı. - BİTLİS