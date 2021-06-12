Bitlis İli Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 12 Haziran 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir
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Bitlis İli Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 12 Haziran 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir

Bitlis İli Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 12 Haziran 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir
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Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak,...

Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 07. 30'dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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Bitlis İli Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 12 Haziran 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir - Haberler
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