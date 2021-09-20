Bitlis İli Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 20 Eylül 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir. - Haberler
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Bitlis İli Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 20 Eylül 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir.

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Bitlis İli Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 20 Eylül 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir.

Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları,...

Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05. 00'den itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

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Haber: Bitlis İli Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 20 Eylül 2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir. - Haberler
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