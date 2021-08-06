Bitlis İl Sağlık Müdürü, İl Genel Meclisine Aşı ile Alakalı Brifing Verdi
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Bitlis İl Sağlık Müdürü, İl Genel Meclisine Aşı ile Alakalı Brifing Verdi

Bitlis İl Sağlık Müdürü, İl Genel Meclisine Aşı ile Alakalı Brifing Verdi
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Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Ağustos ayı olağan meclis toplantısında güncelliğini koruyan pandemi süreci ve artış eğiliminde olan salgın ile salgınla mücadelede aşının önemiyle ilgili il Genel Meclisine brifing verdi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Ağustos ayı olağan meclis toplantısında güncelliğini koruyan pandemi süreci ve artış eğiliminde olan salgın ile salgınla mücadelede aşının önemiyle ilgili il Genel Meclisine brifing verdi.

Dr. Okur konuşmasında aşı ile ilgili hassasiyet gösteren tüm meclis üyelerine ve personellerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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