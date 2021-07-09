Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
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Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım

Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 binde vaka sayısı en yüksek iller arasında bulunan Bitlis'te aşılama oranını artırmak için çalışmalar hızlandırıldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 binde vaka sayısı en yüksek iller arasında bulunan Bitlis'te aşılama oranını artırmak için çalışmalar hızlandırıldı. İl Sağlık Müdürü Koray Okur, "Bugünden itibaren sahada kurulu çadırlarımızın sayısını artıracağız. Halkımızdan bu süreçte talebimiz, devletimize ve aşıya güvenmeleridir. İlimizde aşılama oranı, şu anda yüzde 30'larda; bizim bu oranı yüzde 60-70'lere çekmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı haritasında, 100 binde vaka sayısı en yüksek illeri açıkladı. Bitlis, Siirt ve Ağrı'da vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Koca, salgınla mücadelede tek yolun aşı olduğunu söyledi. Vaka sayısı 100 binde 96,58 olan Bitlis'te aşılama çalışmaları hızlandırıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, doğu illerinde aşılama oranının düşük olduğunu, sağlık ekiplerinin aşı oranını yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Bitlis'te 4 bini aşkın sağlık personeli ile çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Okur, "Sürecin ilk başlarında ilimizde çok yoğun bir vaka görülmedi. Halkımızın da bu konuda çok büyük desteği oldu. Kurallara uyum sağladılar ama gelinen bu süreçte doğu illerinde aşının düşük olması aynı zamanda yasakların kalkmasıyla beraber ilimizde kısmi artış oldu. Sağlık ekiplerimizle beraber sahadayız. Hastanelerimizde çok büyük artış yaşamadık. Hastalarımızı evlerinde tedavi ettik. Çok şükür, ayakta atlattılar. Haritalarda da gördüğünüz gibi maalesef doğu illerimizde aşılama oranı düşük. Biz de tüm ekiplerimizle üstün bir çaba içindeyiz" diye konuştu. 

'HALKIMIZDAN DESTEK İSTİYORUZ'

Bugünden itibaren sahada kurulu çadırların sayısını artıracaklarını belirten Sağlık Müdürü Okur, "Valimiz Oktay Çağatay'la beraber bir toplantı yaptık. Bugünden itibaren sahada kurulu çadırlarımızın sayısını artıracağız. Cuma namazından sonra tüm halkımızı aşı için davet ediyoruz. Büyük camilerimizin önüne sağlık ekiplerimizi yönlendirip oralara çadır kuracağız. Haklımızdan bu süreçte talebimiz, devletimize ve aşıya güvenmeleridir. Herkesin aşı olması gerekiyor. Vaka sayısını düşürmek için tüm millet olarak bu süreci aşı olarak aşacağız. İlimizde aşılama oranı şu anda yüzde 30'larda; bizim bu oranı yüzde 60-70'lere çekmemiz lazım. Bunun için halkımızdan destek istiyoruz. Aşı karşıtı haberlere halkımızdan itibar etmemesini, devletine güvenmesini istiyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi. 


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Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım
Bitlis İl Sağlık Müdürü: Aşılama oranını yüzde 70'lere çekmemiz lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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