Bitlis İl Genelinde Tematik Denetim Faaliyetleri Devam Ediyor
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Bitlis İl Genelinde Tematik Denetim Faaliyetleri Devam Ediyor

Bitlis İl Genelinde Tematik Denetim Faaliyetleri Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kontrollü Normalleşme için Dinamik Denetim Modeli kapsamında Valimiz Oktay Çağatay'ın koordinesinde, Vali Yardımcıları, Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızın öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın eşgüdümü ile Tematik Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı...

Kontrollü Normalleşme için Dinamik Denetim Modeli kapsamında Valimiz Oktay Çağatay'ın koordinesinde, Vali Yardımcıları, Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızın öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın eşgüdümü ile Tematik Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile otogar gibi yerlere yönelik denetimler sürüyor!

Kaynak: Habermetre

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