Bitlis İl Genelinde Tematik Denetim Faaliyetleri Devam Ediyor

Kontrollü Normalleşme için Dinamik Denetim Modeli kapsamında Valimiz Oktay Çağatay'ın koordinesinde, Vali Yardımcıları, Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızın öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın eşgüdümü ile Tematik Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı...