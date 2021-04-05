Karabük İl Genel Meclisinden "Montrö Bildirisi"ne tepki
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Karabük İl Genel Meclisinden "Montrö Bildirisi"ne tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük İl Genel Meclis Başkanlığı, emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı Montrö Bildirisi'ne tepki gösterdi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanlığı, emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı Montrö Bildirisi'ne tepki gösterdi.

Nisan ayı İl Genel Meclis toplantılarının 3. bileşiminde; emekli amirallerin hafta sonu yayımladığı bildiriye tepki gösteren Karabük İl Genel Meclisi Başkanlığı, bildiriyi şiddetle kınadıklarını söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, "Gece vaktinde 103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayımladı. Vatanın bekasını ve milletin istikbalini hiçe sayarak anti-demokratik bir yöntemle kokuşmuş bir zihniyetin mahsulü olan bu bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Ülkeyi karanlığa sürükleme hevesiyle darbe çığırtkanlığını yapan bu hadsizlerin içeride ve dışarıda ilintili oldukları hainlerin de ivedilikle tespit edilip hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Devletin Anayasal düzenini bozmaya ve milli irade ile meşru hükümete karşı atılacak her adımın karşısında Karabük İl Genel Meclisi olarak dik duracağımızı ayrıca bu anti-demokratik bildiriyi yayınlayan 103 amiral ve bağlantılarını, destekçilerini şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - KARABÜK

Karabük İl Genel Meclisinden 'Montrö Bildirisi'ne tepki
Karabük İl Genel Meclisinden 'Montrö Bildirisi'ne tepki
Karabük İl Genel Meclisinden 'Montrö Bildirisi'ne tepki
Karabük İl Genel Meclisinden 'Montrö Bildirisi'ne tepki
Karabük İl Genel Meclisinden 'Montrö Bildirisi'ne tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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