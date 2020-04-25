Bitlis için kuvvetli yağmur uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve çevresi için zaman zaman kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve çevresi için zaman zaman kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Bitlis çevresinde zaman zaman kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette ve hamleli şeklinde esmesi bekleniyor. Van Gölü'nde hava; parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı, rüzgar: kuzeyli yönlerden zaman zaman batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75m, görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Muş'ta 13, Bitlis 10, Hakkari 16 derece olması beklenmektedir. Yağışların Bitlis çevresinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde zaman zaman fırtına (50-70km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA