Bitlis gökyüzü bir anda kararıp toz bulutu ortalığı kapladı

07.10.2019 19:48

Gökyüzü bir anda kararıp toz bulutu ortalığı kapladı

Bitlis'in Güroymak İlçesi Gölbaşı Beldesi'nde etkili olan toz fırtınası, kırsal alanda gezintiye çıkan vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı. Fırtına cep telefonuyla da saniye sanye kaydedildi.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güroymak İlçesi'nin Nemrut Dağı eteklerindeki Gölbaşı Beldesi, bir anda ortaya çıkan toz bulutu içerisinde kaldı. Toz bulutundan da en çok kırsal alanda gezintiye çıkan bir grup vatandaş etkilendi. Havanın bir anda kararmasına neden olan toz bulutu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar sağa, sola koşuşturararak evlerine ulaşmaya çalışırken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla da saniye görüntülendi.

Olayı cep telefonu ile görüntülemeye çalışan Nafiz Tüzün, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Beldeye bir yakınlarının düğünü için İstanbul'dan geldiklerini, köyün yakınlarına da gezmek için çıktıklarını belirten Tüzün, Akrabalarımızla birlikte kısa bir yayla turuna çıkmıştık. Evlerimizin bulunduğu alandan henüz uzaklaşmamışken, bir anda kendimizi toz bulutunun içerisinde bulduk. Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca ancak kendimizi eve atabildik. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç denk gelmemiştik. İlk defa böyle bir doğa olayına şahit olduk. Neyse ki bu olayı da kazasız belasız şekilde atlattık dedi.

Kaynak: DHA