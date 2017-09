Bitlis, Fasulye Üretiminde Artık Söz Sahibi

Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen fasulyede hasat başladı.



Sarıkum köyünde geniş ekim alanları bulunan fasulye tarlalarında incelemelerde bulunarak, hasadı yerinde inceleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Asak, 50 bin dekarlık alan üzerinde 15 bin ton fasulye üretildiğini bildirdi. Asak, "İlimizde bu yıl toplamda 50 bin dekar alanda 15 bin tonun üzerinde fasulye üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yıl da fasulye hasadımız başladı. Hamdolsun, dekar verimlerimiz çok iyi görünüyor. Çok sağlıklı bir hasat gerçekleştirmeye başlandı. Tabi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bu alanlarla ilgili ziraat mühendislerimiz gerekli denetim ve çalışmalarını yapıyorlar. Hastalıklı ürünlerde hastalık yönünde gerekli denetim çalışmaları yapıyorlar. Dekarda üretilen tüm fasulye için her kilogram başına 40 kuruş destek ödemesi gerçekleştirmektedir. Dekar başına yine 15 lira mazot ve gübre desteklemesi gerçekleştirmekte. Sadece bununla sınırlı değil, yine tüm fasulye alanlarında bakanlığımızın yüzde 50 hibeli basınçlı sulama sistemleri desteği sağlamaktayız. Yine ilimizde bir sıkıntımız vardı ki kuru fasulye üretim alanlarında üretilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesiydi. İl müdürü olarak bir yatırımcımızla bir araya geldik. Bakanlığımızın kısa kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında yüzde 50 hibeli bir kuru fasulye ürün işleme ve paketleme tesisini kurduk. Toplam 2 milyonluk bir yatırımdı. Bunun bir milyon lirasını bakanlığımız karşıladı. İşte, bakanlığımızın yapmış olduğu tüm bu desteklemeler ve il müdürlüğümüzün takibi neticesinde ilimizde kuru fasulye üretim alanları gitgide artmaktadır. Kuru fasulyede toplam Türkiye üretiminin yüzde 7'si ilimizden sağlanmaktadır" diye konuştu.



Asak, tarımsal üretimde kendi aile bütçesine katkı sunan ve her yıl sayıları değişmekle birlikte 2 binin üzerinde mevsimlik tarım işçileri çalıştığını ifade etti.



İlk kez bir il müdürünün tarlada kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkum Muhtarı Nesim Özkan ise, kendilerini tarlada ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Asak ve diğer yetkililere teşekkür etti. - BİTLİS