Bitlis Eren Üniversitesinde eğitime kar engeli

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:22

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğleden sonra eğitime ara verildi.

BEÜ'den yapılan açıklamada, etkili olan kar nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitesinin tüm yerleşkelerinde bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA