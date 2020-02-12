Bitlis Eren Üniversitesinde eğitime kar engeli
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Bitlis Eren Üniversitesinde eğitime kar engeli

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğleden sonra eğitime ara verildi.

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:22
Bitlis Eren Üniversitesinde eğitime kar engeli

'te olumsuz hava koşullarından dolayı Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğleden sonra eğitime ara verildi.

BEÜ'den yapılan açıklamada, etkili olan kar nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitesinin tüm yerleşkelerinde bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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