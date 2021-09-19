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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de sadece 6 üniversitede kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Bitlis Eren Üniversitesi'nde de hayata geçecek.

TÜRKİYE'de sadece 6 üniversitede kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Bitlis Eren Üniversitesi'nde de hayata geçecek. Eylül ayı içerisinde açılması beklenen TEKMER, aynı zamanda Doğu Anadolu'da tek olma özelliğini taşıyor.

2,5 yıllık bir çalışma sonucu Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ortaklığında hayata geçecek TEKMER, Bitlis'in ve bölgenin ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Fikri olup parası olmayan işletmelerin yer alacağı TEKMER, Türkiye'de sadece 6 üniversitede bulunuyor. Bitlis Eren Üniversitesi'nde de kurulan merkezin Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

TEKMER'in hem AR-GE faaliyetlerini hem de mezun olma aşamasındaki Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin projelerini destekleyeceğini belirten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Proje Koordinatörü Yusuf Çınar, "Bitlis Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Bitlis Eren Üniversitesi içerisinde kurulmuş bir anonim şirkettir. TEKMER, KOSGEB destekli bir kuruluştur. KOSGEB'in projelerini kullanma ve ARGE geliştirilmesi için üniversiteyle iş birliği yapması neticesinde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 2 buçuk yıllık bir süre zarfında TEKMER, üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur. Kısaca TEKMER ne dediğimizde, üniversite ile sanayinin iş birliğinin zirvesidir. Bu süreçten sonra Bitlisli girişimcilere hizmet edecektir. Burada hem AR-GE faaliyetleri hem de mezun olma aşamasındaki Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin projesinin hayata geçeceği bir sistem kurulmuştur. Doğu Anadolu'da tek olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte Türkiye'de bu hizmete sahip olan 6 üniversiteden biriyiz. Bu, Bitlisliler için çok büyük bir onurdur" dedi.

'BU YIL İÇİN 70 BAŞVURU BEKLEMEKTEYİZ'

TEKMER'in 6 ay içerisinde proje taleplerini almaya başlayacağını belirten Çınar, şunları söyledi:

"Bu yıl için 70 başvuru beklemekteyiz. 2021-2022 yılı içerisinde bu projelerin ARGE faaliyetlerinin sonucunda en az 3 patent başvurusu, aynı zamanda büyük firmaların yapacağı ARGE faaliyetleri sonucunda da 1 lisans başvurusu yapılmasını hedeflemekteyiz. Eylül ya da ekim ayı içerisinde TEKMER binamız tamamen faaliyete girmiş olacak. TEKMER 3 tema üzerine kuruludur. Bunlardan ilki yazılım, ikincisi nanoteknoloji, üçüncüsü yenilenebilir enerjidir. Bu 3 faaliyet aslında Bitlis'in gizli potansiyelini açığa çıkarma özelliğine sahip, çok önemli temalardır. Özellikle nanoteknolojiye baktığımız zaman, Bitlis Organize Sanayisi'nde tekstil fabrikalarının hızla arttığını görmekteyiz. Yenilenebilir enerjiye baktığımız zaman Nemrut krateri civarında çıkan sıcak sularımızdan rüzgar ve güneş enerjisine kadar tüm ekipmanın ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi bağlamında yenilenebilir enerji çok önemlidir. Yazılım dediğimiz zaman üniversitemizin imkanları dahilinde hem üniversitenin bilgisayar mühendisliği hem de altyapısı ve ileri araştırma teknolojisi bu süreç içerisinde çok etkili olacağını düşünmekteyim."

'GİRİŞİMCİ SAYISI ARTACAKTIR'

Fikri olup parası olmayanlara KOSGEB aracılığıyla ciddi bir finansmanın sağlanacağını söyleyen Çınar, "Üniversitenin kuruluşundan bu yana en büyük sorun; şehirle bütünleşememesidir. Aslında TEKMER şehirle bütünleşme konusunda Bitlis'e hem çözüm hem projelerle ilerleme hem de fikri olup parası olmayanlara KOSGEB aracılığıyla ciddi bir finansmanı da beraberinde getirecektir. Bu da girişimcilerin sayısının artmasına sebep olacaktır. 5 yıl sonrası için öngörümüz; 100'ün üzerinde girişimcinin buradan mezun olmasıdır. Bu da ARGE üzerine çalışma yapan firmaların 30-40 katı diyebileceğiz. Bu doğrudan Bitlis ekonomisine bir girdi olarak düşülmelidir. İlerleyen süreçte de büyük şehirlere açılma, ithalat ve ihracat kısmının da TEKMER bünyesinde kontrol altına alınması veya yol gösterilmesi şirketlerin ömrünü uzatacak bir formüldür."

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU
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Haber: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU - Haberler
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