Bitlis Eren Üniversitesi, öğrencilerine online "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" veriyor Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, BEÜ öğrencilerine uzaktan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" veriliyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, BEÜ öğrencilerine uzaktan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" veriliyor.

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Esra Dursun tarafından organize edilen kurs, Öğretim Görevlisi Recep Yetiş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Aytekin tarafından internet aracılığıyla veriliyor. Toplamda 16 saat olarak planlanan kursun iki haftada tamamlanması planlanıyor.

Kursu eksiksiz tamamlayan öğrencilerin sertifikalarının adreslerine gönderileceği belirtildi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, konu ile ilgili açıklamasında pandemi nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimler ve kurslar yaptıklarını belirtti.

Bütün öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla derslerini verdiklerini, sınavlarını yaptıklarını ve şuan bütünleme sınavlarının sürdüğünü ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu süreçte öğrencilerimizin ders dışı olan etkinliklere de ihtiyacı oluyor. Biz de bu çerçevede bu kursu düzenledik. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, 16 saatlik bir kurs tertip ettik. Bu kursun şöyle bir önemi var. Sağlık branşlarındaki öğrencilerimizin tamamı bu kursa almak mecburiyetindedir. Bu kursu alamadıkları zaman staj yapamazlar ve staj yapamadıkları için de mezun olamazlar. Bu kursun tamamını almış olan öğrencilerimiz, kurs sonunda alacakları belgeleri kendi CV'lerine ekleyecekler ve ileri ki süreçte istihdam söz konusu olduğunda, bu belge kendilerine önemli avantajlar sağlayacak."

Kaynak: AA