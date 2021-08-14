Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere burs imkanı
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Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere burs imkanı

Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere burs imkanı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding'in, BEÜ'yü tercih edecek öğrencilere burs imkanı sağladığını belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding'in, BEÜ'yü tercih edecek öğrencilere burs imkanı sağladığını belirtti.

Elmastaş, geçen yıl verilmeye başlanılan bursu revize ederek genişlettiklerini ve öğrencilerin BEÜ'yü daha rahat tercih etmesi noktasında düzenleme yaptıklarını söyledi.

Mühendislik fakültesinde ilk 20'ye girenlere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ise ilk 10'a giren öğrencilere burs verileceğini belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de örneği olmayan cazip bir burs. Mühendislik fakültesinde ilk 20 öğrenciye burs verilecek. İlk sırada yerleşen öğrencimize 2 bin, ikinci sırada yerleşene 1500, üçüncü sırada yerleşene 1000, 4. ve 10'ncu sırada yerleşenlere 750, 11. ve 20. sırada yerleşenlere ise 500 lira burs verilecek. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ise ilk 10 öğrenciye burs verilecek. Bu oldukça önemli ve Türkiye'de başka bir örneği yok. Başta Ahmet Eren olmak üzere Eren Holding yöneticilerine ve tüm Eren Ailesine teşekkür ediyorum. Her zaman Eren Üniversitesi'nin yanındalar, destekliyorlar."

"Öğrencilerimizin bu noktada tercihlerini bekliyoruz, buraya yönelsinler. Öğrencilerimiz devletten de bir burs aldığında ailelerine yük olmadan rahatlıkla burada eğitim öğretimlerini devam ettirebileceklerdir." diyen Elmastaş, sağlanan burs imkanının önemli olduğunu vurguladı.

Elmastaş, "Geçen yıl gördük ve teyit ettik. Burstan dolayı bölümler tercih edildi. Bütün burslar alındı ve kontenjanlar doldu. Halihazırda 36 öğrencimiz burs alıyor. 4 yıl boyunca verilecek olan bu burs üniversitemizi cazip hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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