Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

28.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:09

Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı.

Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki kayak merkezine gelen kent sakinleri, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Kayakseverlerden Elif Muşli, AA muhabirine, kayak yapmak için Bitlis'e geldiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Muşli "Buradaki pist çok güzel. Keyifli vakit geçiriyoruz. Kayarken Nemrut Dağı'nı da görebiliyoruz." dedi.

İbrahim Arda Tan ise ilk defa kayak merkezine geldiğini ifade ederek, "Burası çok güzel ve keyifli bir ortam var. Daha önce hiç kayak yapmamıştım. Kardeşlerimle buraya geldik ve çok beğendik." diye konuştu.

Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Bitlis El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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