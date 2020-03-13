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Bitlis, Siirt, Nar, Ekonomi

Bitlis ekonomisine katkı sunan nar ağacının budamasına başlanıldı

Bitlis ekonomisine yılda yaklaşık olarak 10 milyon TL katkı sunan nar ağacının budamasına Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki uzman ekiplerin de desteği ile başlanıldı.

13.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:17
Bitlis ekonomisine katkı sunan nar ağacının budamasına başlanıldı

Bitlis ekonomisine yılda yaklaşık olarak 10 milyon TL katkı sunan nar ağacının budamasına Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki uzman ekiplerin de desteği ile başlanıldı.


Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyündeki çiftçiler havaların ısınmasıyla daha iyi bir hasat elde etmek için nar ağaçlarını buduyorlar. Özellikle karın erken kalktığı Bitlis deresindeki grup köylerde meyve ağaçlarının budama sezonu başladı. Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mine Pakyürek, dere köylerindeki budamalar çalışmalarını incelemek ve bazı eğitimler vermek için Bitlis'e geldi. Budama çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, verimin artırılması ve doğru budamanın yapılması için eğitim verdi. Bu yıl Bitlis'te yoğun bir kış mevsimini yaşadıklarını, mart ayı itibariyle özel iklim bölgesi, geçit bölgesi mikro klima alanına sahip dere köylerinde bahar mevsiminin başladığını belirten Çelik, kadın, erkek bütün çiftçilerin tarlada çalışma başlattıklarını söyledi. Çelik, "Bizlerde Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak mühendis arkadaşlarımız, şube müdürlerimizle birlikte sahadayız. Köylerimizin tamamını geziyoruz. Mühendis arkadaşlarımız çiftçilerimize tarlada eşlik etmektedir. Tespit ettiğimiz eksiklikleri sahada giderme çabasındayız. Bu kapsamda şu an Narlıdere köyümüzde bulunan 40-45 dönümlük bir kapama zivzik nar bahçesindeyiz. Siirt Üniversitesi Ziraat Mühendisliğiyle temasa geçtik. Sağ olsun bize doktor öğretim üyesi bir hocamızı gönderdiler. Nar konusunda uzman olan hocamız burada hem personelimize hem de çiftçimize hastalıklarla mücadele, verimin artırılması noktasında eğitim veriyor. Teknik bilgileri aktarıyor" dedi.


Nar yetiştiriciliğinin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 10 milyon TL katkı sunduğunu hatırlatan Çelik, "İlimizde nar yetiştiriciliği genel olarak Bitlis deresindeki gurup köylerimizde ve Hizan ilçemizde yetişmektedir. Yaklaşık olarak bin dekarlık kapama alanda nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ortalama yıllık rekoltemiz 2 bin 500 ton civarındadır. İlimize katma değer anlamındaki katkısı yaklaşık 7 buçuk ile 10 milyon TL arasındadır. Bu da nar yetiştiriciliğinde her geçen gün katma değeri artan bir üretim şekli olmaya başladı. Vatandaştan yoğun ilgi de var. Narlıdere köyümüzdeki eksiklikleri tespit ettik. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde burada aşılı Siirt fıstığı kapama bahçesini oluşturmak istiyoruz. Nar ıslah amaçlı gen bahçesini kuracağız. Narın dışında bölgemizde ve Narlıdere köyümüzde incir, üzüm, ceviz yetiştiriciliği var. Biz bu alanda çalışma yapacağız. Önümüzdeki sene ve bu sene yerel kaynaklardan, bakanlık kaynaklarından, DAP kanalıyla finansman desteği aldığımız gibi köylerimizde projelerimizi uygulayacağız. Kendilerine destek veren başta Bitlis Valisi Oktay Çağatay olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kurduğu nar tarlasında yılda yaklaşık 50 ton nar aldığını belirten çiftçilerden Hasan Bakşi, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürüne teşekkür ederek, "Tarım ve Orman İl Müdürümüz ekibiyle tarlamıza geldi. Budamada bizlere eğitim verdiler. Çok faydalandık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz sürekli yanımızdadır. Geçim kaynağımız nar üzerinedir. Elbette ki zorluğu vardır. Sulaması, bakımı, budaması, toplaması, satması emek isteyen bir iştir. Bu zivzik narının fidelerini Siirt ilinden getiriyoruz. Hasat zamanında narlarımızı Bitlis, Muş, Van, Ağrı illerine gönderiyoruz. İhtiyacı olanlara veriyoruz. Çok şükür elimizde kalmıyor. Hepsini tüketiyoruz" diye konuştu.


Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mine Pakyürek ise verimin artırılması ve doğru bir budamanın yapılması noktasında hem tarım personellerine hem de çiftçilere uygulamalı eğitim verdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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