Kurduğu nar bahçesi, köylülere örnek oldu
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Kurduğu nar bahçesi, köylülere örnek oldu

28.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:45

Bitlis'te 10 yıl önce döndüğü baba toprağında nar bahçesi kurarak diğer köylülere de örnek olan Baki Bakış, kısa sürede yetiştirdiği ağaçlarla narın köylülerin en önemli geçim kaynağı olmasını sağladı.

Bitlis'te 10 yıl önce döndüğü baba toprağında nar bahçesi kurarak diğer köylülere de örnek olan Baki Bakış, kısa sürede yetiştirdiği ağaçlarla narın köylülerin en önemli geçim kaynağı olmasını sağladı.

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle İstanbul'a göç ederek farklı işlerde bir süre çalışan Bakış, 10 yıl önce memleketi Bitlis'e döndü.

Merkeze bağlı Narlıdere köyüne yerleşen Bakış, köyündeki 65 dönüm arazisini değerlendirmek için nar bahçesi kurmaya karar verdi.

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Çukurova ve Malatya İnönü üniversitelerinde toprak analizi yaptıran Bakış, Siirt'in Pervari ilçesinden getirttiği "zivzik narı" fidanlarını dikti.

10 yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdiği ağaçlardan meyve almaya başlayan Bakış, diğer köylülere de örnek oldu.

Bakış, akraba ve komşularına da yardımcı olarak nar bahçeleri kurmalarını sağladı.

Bu sayede köydeki 182 haneden 160'ının nar bahçesi kurmasına öncülük eden Bakış, verimli arazilerinin de üretime kazandırılmasına katkı sundu.

Köylüler, yaklaşık 700 dönüm araziye dikilen 27 bin ağaçtan yılda ortalama 400 ton nar elde ediyor.

"Çapasından sulamasına kadar çok emek verdim"

Bakış, AA muhabirine, zivzik narında 17 çeşit protein bulunduğunu söyledi.

Narın şeker ve kalp hastalarına tavsiye edildiğini anlatan Bakış, şöyle konuştu:

"65 dönüm araziye narları ektim. Burada ilk kez damlama sulama sistemini getirdim. Yılda yaklaşık 60 bin lira giderim oluyor. Elde ettiğimiz narı bölge illerine pazarlıyoruz. Bunun büyük şehirlere de gönderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Siirt, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi illerden talep var. Amacımız bu narı daha çok tanıtmak."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Bakış, "Daha önce köylülerin bahçelerinde birkaç nar ağacı vardı. Benim zivzik narını köye getirmemle herkes bu narı yetiştirmeye başladı. Köyün yüzde 80'i geçimini nardan sağlıyor. Kilosunu 3 ile 7 lira arasında satıyoruz. Bazı müşterilerimiz gelip en az 300 kilo alıyor. Evlerinin kilerinde muhafaza ederek yıl boyunca yiyorlar. Köylülere bir şeyler öğretip fayda sağladığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"Zivzik narı gelir kaynağımız oldu"

Köylülerden Medeni Bakış ise 10 yıldır kendisi gibi diğer köylülerin de Baki Bakış'ı örnek alarak zivzik narı ürettiğini kaydetti.

Verimden memnun olduklarını ve ürettikleri narın pazarlanması konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını belirten Bakış, "Genel olarak verimden memnunuz. Daha önce de köyde küçük çaplı bahçeler vardı. Ancak zivzik narının verimi diğerlerine göre daha iyi. Tadı da çok lezzetli. Allah'a çok şükür zivzik narı geçim kaynağımız oldu. Köyde binlerce zivzik narı ağacı yetiştirildi. Köylülerin tamamına yakını kurdukları nar bahçeleriyle geçimini sağlıyor." diye konuştu.

Nar üreticilerden Fuat Çapar da Bakış'ın desteğiyle 30 dönüm arazisini nar bahçesine dönüştürdüğünü aktararak, şunları söyledi:

"Elde ettiğimiz narı Diyarbakır, Batman ve Siirt gibi çevre illere satıyoruz. İyi bir gelir kapısı oldu. Baki Bakış gelmeden önce köyde çok az nar ağacı vardı. O da kendi ihtiyaçlarımıza yetiyordu. Şu an nerdeyse tüm köylü nar üretimi yapıyor. İlkbaharda budayıp haftada bir kere suladığımız narları sonbaharda yağmurun başlamasıyla hasat ediyoruz. İhtiyacımız kadarını ayırıp kalan narı satarak iyi bir gelir elde ediyoruz."

Nar üreticisi Mehmet Koç ise 20 dönüm araziye yaklaşık 3 bin nar ağacı diktiğini anımsatarak, "İhtiyacımız için bir ton nar ayırıyoruz. Geri kalanları satıyoruz. Köyün nerdeyse tamamı bundan geçimini sağlıyor. Her yıl bu nar türünü sevenler bizi arıyor ve sipariş veriyor, sonbaharda gelip alıyorlar." dedi.

Kurduğu nar bahçesi, köylülere örnek oldu
Kurduğu nar bahçesi, köylülere örnek oldu
Kurduğu nar bahçesi, köylülere örnek oldu
Kurduğu nar bahçesi, köylülere örnek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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