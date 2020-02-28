Bitlis'e şehit ateşi düştü

28.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:00

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) acı haberi, Bitlis'te yaşayan ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un şehadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Acı haberle şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Şehit Kurtulmuş, bugün Budaklı köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

- Bitlis

Kaynak: DHA