Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

28.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:39

Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı Bitlis'te etkisini gösteren güneşli hava bugün yerini kara bıraktı.

Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS - Bitlis'te etkisini gösteren güneşli hava bugün yerini kara bıraktı.

Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, "Sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Bitlis'in güney kesiminde yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi.

Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

İlgili Haberler

Hakkari'de mevsimin ilk karı yağdı
Hakkari'de mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin ilk ve tek 'Yeşil Bayrak' ödülünü bu yıl da İncilipınar Parkı aldı
Türkiye'nin ilk ve tek 'Yeşil Bayrak' ödülünü bu yıl da İncilipınar Parkı aldı
Dilimli Barajı'nda sonbahar ve kar güzelliği
Dilimli Barajı'nda sonbahar ve kar güzelliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Kenan Işık Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 09:39:37. #1.15#
title