Bitlis'e Konya'dan 'kardeş belediye' ziyareti
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Bitlis'e Konya'dan 'kardeş belediye' ziyareti

Bitlis'e Konya'dan 'kardeş belediye' ziyaretiBİTLİS Belediyesi'ni kardeş belediye olarak seçen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Meram, Selçuk ve Karatay Belediye başkanları ziyaret etti.

21.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:49

Bitlis'e Konya'dan 'kardeş belediye' ziyareti

BİTLİS Belediyesi'ni kardeş belediye olarak seçen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Meram, Selçuk ve Karatay Belediye başkanları ziyaret etti. İstişare toplantısı yapan kardeş şehir belediye başkanları, turizm, sanayi, spro ve birçok alandaki yapılması önerilen yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Konya'dan gelen konuk belediye başkanları önce Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı makamında ziyaret etti. Tanğlay, Konyalı meslektaşlarını belediye önünde karşıladı. Belediye binasında kısa bir süre kalan belediye başkanları daha sonra AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'na geçti. Ziyarete Konya Büyükşehri Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Enes Koç ve Karatay Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şahan Hasan Atılgan'ın yanı sıra AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Ahlat, Adilcevaz, Aydınlar, Mutki ve Kavakbaşı Belediye başkanları katıldı.

Belediye Başkanları daha sonra Seyir Terasına çıkarak Bitlis'in manzarasını seyretti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanları, iki ilin ortak özelliği olan Selçuklu'ya ev sahipliği vurgusunu yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bitlis'e tecrübe paylaşımı için geldiklerini belirterek. "Uzun süreli sosyal, kültüreli fiziki, manevi çalışmalarla ilgili temel belediyecilik hizmetleri ile alakalı, akıllı şehirlerde, sıfır atıkta, çevrecilikte, altyapıda, kanalizasyonda, kültür ve turizmde orta uzun süreli işbirlikleri araştırmak üzere Bitlis'i ziyarete geldik. Diğer Anadolu şehirlerine göre Bitlis ile ilaveten bir tarih bağımız var. Bir Selçuklu şehri olması dolayısıyla inşallah arayı açmadan Bitlis Belediye Başkanımızın da azmi ve gayreti bizleri de motive etti. Hızlı bir şekilde projeleri çalışmaları gözden geçirip bizlerde ne tür destekler verebiliriz? Onları araştıracağız. Başkanlarımızla istişare edip yanlarında olmaya çalışacağız." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu, bu tarihi kentin alt yapısını tamamladıklarını, bugünde kardeş belediye Konya'dan misafirleri ağırladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Bugün Konya'dan yorulmadan üşenmeden bin kilometre yol kat ederek, Bitlis'imizi ziyarete geldiler. Onun ardından da kadim şehir Bitlis'te bir gezinti fırsatı bulduk. Bitlis 7 bin yılık tarihi bir şehir. Bitlis'in her taşında her toprağında, her ücra köşesi tarih kokuyor. Başkanlarımızda gördüler. Bitlis'imizi de beğendiler. İnşallah el birliği ile onların da profesyonel bakışı ile projeler üreteceğiz. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Tabi Bitlis'e gelmişken Büryansız olmaz. Onlara büryanımızı da yedirdik. Ulu Camiyi gezdirdik. Biliyorsunuz, 1150 yıllarında yapılmış, 850 yıllık bir tarihi var. Seyir terasından 5 minaremizi gösterdik. Buradan da her belediye başkanı kardeş belediyesi ile birlikte ayrılacak. İstişareler yapacaklar. Bitlis için gerekli neler yapılacaksa onları konuşacaklar. Gelen bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.ö

Açıklamaların ardından Konya'dan gelen belediye başkanları kardeş belediyeleri ziyaret etti. 2 gün sürecek ziyarette belediye başkanları arasında istişareler yapılacak.

Bitlis'e Konya'dan 'kardeş belediye' ziyareti

Kaynak: DHA

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