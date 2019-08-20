Bitlis'e caddelere modern aydınlatma sistemi kuruldu

20.08.2019 16:10

Bitlis Belediyesi, modern aydınlatma sistemiyle caddelerin daha güzel görünüme kavuşmasını sağladı.

Belediye ekipleri, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentin daha modern görünüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelere yeni parklar kuran, çocuklar için oyun alanları oluşturan, içme suyu sorununun giderilmesi için çalışma yürüten belediye, kent merkezindeki caddelere yeni aydınlatma sistemi kurdu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İnsanların refah içinde yaşayabildiği bir kent oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Tanğlay, bu kapsamda bir çok proje geliştirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA