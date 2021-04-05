Bitlis'deki STK'lardan bildiri yayınlayan 104 amiral hakkında suç duyurusu

BİTLİS'te, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emekli 104 amiralin, son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisine tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

BİTLİS'te, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emekli 104 amiralin, son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisine tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

Emekli 104 amiralin, son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayınladığı bildiriye Bitlis'teki STK'lar tepki gösterdi. Adliye binası önünde bir araya gelen Memur-Sen, Eğitime Destek Platformu ve Bitlis Medeniyet Platformu'na bağlı sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, bildiri yayınlayan amirallerle ilgili Adliye'de suç duyurusunda bulundu.

Grup adına basın açıklamasını Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak yaptı. Durak, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere, devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. 'Deniz Kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki; bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ