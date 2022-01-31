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Bitlis buz kesti

İhlas Haber Ajansı, Vahit Olcay - Güncel
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Bitlis buz kesti Parkları kar altında kalan çocuklar engel tanımadı Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, buz sarkıklarının boyu 3 metreyi buldu.

BİTLİS (İHA) - Bitlis buz kesti

Parkları kar altında kalan çocuklar engel tanımadı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, buz sarkıklarının boyu 3 metreyi buldu.

Bitlis kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, çocuklar ise parkları kar altında kalmasına rağmen oyun oynadılar. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yolları için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 41 olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte yağan karın 450 santimetre olduğu belirtildi.

Bitlis buz kesti

Bitlis buz kesti

Bitlis buz kesti

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İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Güncel

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