Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
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Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi

04.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi

BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru sonucunda Bitlis büryanına 'Coğrafik İşaret Tescil Belgesi' verildi.

BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru sonucunda Bitlis büryanına 'Coğrafik İşaret Tescil Belgesi' verildi.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bitlis Eren Üniversitesinin hazırladığı rapor doğrultusunda Coğrafik İşaret Tescil Belgesi alan Bitlis büryanı için Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan açıklamalarda bulundu. Pişiriliş ve sunuş tarzıyla Siirt büryanından ayrı olduğunu, ifade eden Tezcan, bölgedeki erkek keçilerden yapılan Bitlis Büryanının sadece kaya tuzu ile katkılandırıldığını ve buharla pişirildiğini söyledi.Tezcan, "Tarihi 4'üncü Murat dönemine kadar dayanan Büryan kebabının Türk Patent Enstitüsüne başvurumuz ve raporlarımız üzerine coğrafi işaretimizi aldık. Artık büryanımızın pişirişi de sunuşu da kontrollü olacak. DAKA, Bitlis Belediyesi, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası ve Bitlis Eren Üniversitesinden oluşturacağımız komisyonla büryanı kontrol altına alacağız. Büryanın belirli bir dönemi var. Erkek keçi etinden yapılan büryanımız, ilkbahar ayıyla birlikte başlar, sonbahar aylarına kadar süren bir dönem. Günün koşullarına göre bizim de tarihimize sahip çıkmamız için Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptık. Tarihte geçen bilgileri, yapılış şekilleri ve hayvanların meralardaki otlama şekillerine kadar birçok bilgiyi rapor ettik. Türk Patent Enstitüsü kabul etti. Bitlis'e ait olduğu tescillendi. Bu patent hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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