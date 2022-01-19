Son dakika yapılan açıklamaya göre 11 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'da 20 Ocak tatil mi olacak? 21 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Sakarya, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Karaman, Tunceli, Düzce, Van, Ağrı, Konya ve Sinop'ta 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'da okullar tatil mi ilan edildi?

BİTLİS, BİNGÖL VE DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 11 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır de yer almaktadır. Yani yarın Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'da okullar tatil olacaktır.

BİTSLİS'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

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