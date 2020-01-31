Bitlis Belediyesinden kursiyerlerine kayak jesti
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Bitlis Belediyesinden kursiyerlerine kayak jesti

Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezinde spor ve eğitim gören 250 kadın kursiyer, kayak merkezine götürüldü.

31.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:49
Bitlis Belediyesinden kursiyerlerine kayak jesti

Toplum Destek Merkezinde ve eğitim gören 250 kadın kursiyer, kayak merkezine götürüldü.


Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen kurslara düzenli ve devamlı katılan 250 kadın kursiyer ve çocuklarına yönelik yılsonu etkinliği düzenlendi. Rahva bölgesinde bulunan kayak pistinde kadın kursiyerleri ziyaret eden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Tanğlay, "Toplum Destek Merkezindeki bayanlarımıza moral ve isteklendirme sağlamak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinliğimizin yanı sıra daha önce hiç kayağa gitmemiş 250 bayanımızı kayak etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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