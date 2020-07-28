Bitlis Belediyesinden Kurban Bayramı denetimi Bitlis Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kentte denetimlerini artırdı.

Bitlis Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kentte denetimlerini artırdı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kasap, market, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, halk sağlığının kendileri için önemli olduğunu, bunun için sürekli denetim yaptıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi zabıta ekiplerinin denetimlerini daha da yoğunlaştırdığını kaydeden Tanğlay, şunları ifade etti:

"Halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşması önceliğimizdir. Bunun için zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerle işletmelerde sağlıksız koşulların oluşmasına izin vermiyor. Kurban Bayramı öncesi en çok talep edilen ürünler olan et ve tatlılar konusunda denetim yaparak halkımızın sağlıklı ürünlerle bayramı geçirmesi için hassasiyet gösteriyoruz."

Kaynak: AA