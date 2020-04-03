Bitlis Belediyesinden korona virüs tedbirleri
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Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Bitlis Belediyesinden korona virüs tedbirleri

Bitlis Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarına ticari taksileri de dahil etti.

03.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:49
Bitlis Belediyesinden korona virüs tedbirleri

Bitlis Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarına ticari taksileri de dahil etti.

Bitlis Belediyesi önünde kurulan dezenfekte istasyonuna giden ticari taksiler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özel kıyafetlerle dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Gelen talepler doğrultusunda ticari taksiler de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Özel kıyafetli belediye ekipleri, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içleri olmak üzere aracın her tarafını ve duraklarını özel ilaçlarla dezenfekte etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe, yolcu minibüsleri ve otobüslerinin korona virüse karşı ilaçlandığını belirterek, "Gelen talepler doğrultusunda ticari taksilerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmeye başlandı" dedi.

Tanğlay, taksilerin vatandaşlar tarafından sık kullanılan araçlar olduğunu belirterek, "Bitlis Belediyesi olarak korona virüsü ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilimizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımız toplu taşıma araçları yerine taksileri tercih etmeye başladı. Bitlis Belediyesi olarak taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkan Tanğlay'a teşekkür ederiz"

Araçları ve durakları dezenfekte edilen taksiciler de, duraktaki tüm taksilerin dezenfekte edildiğini belirterek, duyarlılığı için Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a teşekkür ettiler. Taksiciler, müşterilerinin sağlığı için taksilerde hijyenin ve temizliğin büyük önem arz ettiğini söyledi. Virüse karşı tedbir alan taksiciler, dezenfeksiyon sayesinde vatandaşların ticari taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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