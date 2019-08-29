Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

29.08.2019 13:27

Bitlis Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeye başladı.



Bitlis Belediyesi, personeline yönelik 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında eğitimin birinci aşaması olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan slayt gösterimleri ile çalışanlara iş ortamında olası kazaların önüne geçmek için alınması gereken önlemler, çalışan hakları ve çalışma koşulları gibi konular hakkında bilgiler verildi.



Verilen eğitim programlarına ilişkin bilgi veren Bitlis Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Abdin Ceyhan, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin kanun kapsamında artık zorunlu olduğunu belirterek, "Eğitimler iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli. İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş sağlığı ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, teknik konular, yangın ve yangından korunma, ilk yardım, biyolojik ve psikososyal risk etmeleri konusunda özel bir firma ile anlaşarak uzmanlar tarafından geniş çaplı bir eğitim programı hazırladık. Bu kapsamda eğitim programımızın ilk aşamasını bugün tamamlamış olduk. Devam edecek programlarda personelimize verilen eğitimler faydalı ve önemlidir" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA