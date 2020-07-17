Bitlis Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor Bitlis Belediyesi, kentte altyapısı tamamlanan alanlarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi, kentte altyapısı tamamlanan alanlarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yollara kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ekipler, yol çalışmalarının yanı sıra Atatürk Mahallesi'nde tamamlanan yollardaki kaldırımları yeniliyor.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA